Sole 24 Ore – Tre fondi per l’Inter. Cessione quote, mossa PIF: trattativa partita con Suning

E' in continua evoluzione la situazione societaria dell'Inter. Come riportato da Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, la famiglia Zhang continua a trattare con vari soggetti per un finanziamento da 250 milioni di euro, che possano garantire alla proprietà nerazzurra di arrivare a fine anno con lo scudetto in tasca e programmare poi l'opzione finanziaria più adatta al futuro del club. Una soluzione che sembra intrigare soprattutto tre colossi: Fortress (in pole), Bain Capital e il saudita PIF.

CESSIONE SOCIETA' - L'ipotesi di una cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter sembra al momento tramontata. BC Partners, fondo londinese di private equity, si era spinto a offrire circa 700 milioni per il controllo del club, ma la trattativa si è arenata per la differenza sulla valutazione della società, che Suning non ha mai spinto sotto la soglia del miliardo di euro. Troppi per tutti, scoraggianti per chiunque: "Uno dei nodi delle trattative erano anche le sponsorizzazioni cinesi che ammontano a 100 milioni e che, senza Suning, avrebbero generato una riduzione importante di fatturato", sottolinea Il Sole 24 Ore.

CESSIONE QUOTE - Resta aperta, invece, la strada che porta alla cessione di quote di minoranza dell'Inter. E qui, secondo Festa, arriva una novità importante: "Nelle scorse settimane si sono fatti avanti, secondo i rumors,, con Suning gli avvocati di Freshfields, in rappresentanza del fondo saudita Pif. Le discussioni sono in fase iniziale", si legge

