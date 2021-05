328 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter. Handanovic eguaglia Zenga

Il capitano nerazzurro ha conquistato questo personale traguardo nella sfida di Torino contro la Juventus

Record eguagliato. Il capitano dell'Inter,Samir Handanovic, arriva oggi - nella gara contro la Juventus - a collezionare 328 gare in Serie A con la maglia nerazzurra. È un record eguagliato perché il numero uno nerazzurro ha appena raggiunto in questo suo personale traguardo un altro grande ex portiere interista, l'indimenticabile, Walter Zenga. "Il numero uno nerazurro eguaglia Zenga come portiere con più presenze in Serie A con la maglia interista", spiega Opta.