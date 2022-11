Zenga: “Inter, ieri due buone notizie. Una cosa andrebbe rivista. Il mani di Mané…”

Dal suo canale YouTube, Walter Zenga commenta la sconfitta indolore dell'Inter sul campo del Bayern Monaco. Questa l'analisi dell'ex portiere nerazzurro. "L'Inter nonostante tutto ha ottenuto quello che voleva, ovvero far giocare giocatori che avevano pochi minuti nelle gambe. La notizia buona è che non si è fatto male nessuno, l'altra notizia buona è che la squadra all'inizio era riuscita a restare in partita. Il Bayern è sempre una grande squadra, organizzazione pazzesca".