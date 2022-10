Inter, Zenga: “Uno come Lautaro è sempre meglio averlo. Onana? Ha ridato…”

Nel secondo gol Calhanoglu pesca con un lancio perfetto Barella in area: lui attacca gli spazi benissimo ed è un giocatore che se ha continuità e se conserva le sue caratteristiche senza perdere attenzione e forza nello sbracciare, è devastante. Onana merita un discorso a parte: non ha fatto miracoli ma buone parate come su Piatek. Ma la sua presenza ha ridato entusiasmo a tutti, senza però dimenticarci di Handanovic. Onana mi è piaciuto molto per tre cose: è tranquillo, sicuro e determinato".