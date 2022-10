Inzaghi: ” Brozovic? Non scontato che tolga il posto a Calhanoglu. Cambiato l’atteggiamento”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta a San Siro contro la Salernitana

Andrea Della Sala

Dopo il pareggio al Camp Nou, l'Inter torna a vincere in campionato. Vittoria 2-0 contro la Salernitana e tre punti importantissimi per la classifica. Al termine della sfida il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:

Così scontato quando tornerà Brozovic togliere il posto a Calhanoglu?

"No, non lo è. Non ci sono titolari a prescindere, bisogna lavorare quotidianamente. Vorrei avere tutti a disposizione, in questi ultimi 25 giorni non è successo. Speriamo di recuperare ancora qualcuno per Firenze".

C'è stato un confronto e un cambio di atteggiamento. Lo hai colto anche tu?

"Confronti nelle squadre coi giocatori e con i dirigenti e la presidenza ce ne sono sempre. I ragazzi hanno parlato anche tra di loro, a me rimane quello che vedo negli allenamenti. Ho visto una grande partita, una grande cooperazione, grande serierà e concentrazione. Sono soddisfatto, ma ora sabato avremo un'altra partita e da domani ci penseremo.

Quale critica ti ha dato più fastidio?

"Riesco fortunatamente le critiche mosse nel modo giusto o quelle indirizzate magari da altri. Sono sempre stato concentrato sul mio lavoro e concentrato sulla mia squadra. Siamo l'Inter e siamo in ritardo sulla classifica, ma ci sono tante partite".

Hai constatato all'interno dello spogliatoio un cambio d'atteggiamento da parte dei singoli? Cosa c'è di diverso?

"Penso che sia fondamentale l'atteggiamento. Lo avete notato anche voi, la squadra sta in campo nelle difficoltà con l'atteggiamento giusto. Oggi è stato bello vederla in controllo, contro un avversario organizzato. Potevamo fare anche qualche gol in più, questa squadra arrivava da doppio confronto col Barcellona. Dobbiamo fargli un plauso".