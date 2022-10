Zenga: “Inter in salute. Ecco perché adesso è squadra vera. Avete visto…”

Dal suo canale YouTube, Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Sampdoria. Questa l'analisi dell'ex portiere nerazzurro: "Inter in salute e che gioca bene. Fa un buonissimo calcio, si muovono bene, occupano gli spazi. Il gol del 2-0 una giocata straordinaria di Bastoni e il solito inserimento fantastico di Barella. Questa azione ripaga questi due ragazzi che stanno facendo veramente bene insieme a Dimarco. Il migliore per me è stato Calhanoglu perché aveva un compito non semplice, sostituire un certo Brozovic. Quando rientrerà il croato saranno problemi di Inzaghi, ma sarà un bel problema perché potrà far ruotare i centrocampisti con maggiore continuità".

"All'inizio l'Inter ha preso le misure alla Sampdoria, poi ha cominciato a pigiare sull'acceleratore e non c'è stata partita. Una cosa che vorrei sottolineare è lo spirito. Sapete perché adesso è una squadra vera? Avete visto Dimarco all'80esimo sul 3-0 che è andato a fare pressing da solo sul giro palla dei difensori della Sampdoria? Probabilmente questo tempo fa non sarebbe accaduto. Questo è lo spirito dell'Inter di oggi. Correa ha fatto un gran gol, sono contento per lui perché questo gli può dare grande fiducia. Adesso con a disposizione tutte e quattro le punte puoi gestire la partita in una maniera diversa. Adesso l'Inter avrà una settimana tosta, si va a Monaco col Bayern e poi domenica in casa della Juventus. L'Inter ci arriva in un momento molto positivo".