Gol ma non solo: Barella specchio dell’Inter. “Nicolò mix di corsa, altruismo e…”

Nicolò Barella ha alzato il livello di rendimento nelle ultime settimane e i risultati sono piuttosto evidenti: il centrocampista sardo è diventato un top player e l'Inter se lo coccola. "Ieri Nicolò Barella ha aggiunto un altro gioiello alla collezione stagionale proprio in faccia a Dejan Stankovic, che un tempo guardava nella cameretta di Cagliari: il serbo che oggi allena la Sampdoria è l’idolo di una vita, il modello del bambino diventato campione. In quel poster Barella si è specchiato per anni e, ora che per la prima volta l’ha potuto incrociare da avversario, ha dato a Deki un discreto dispiacere. Ma il legame costruito fuori dal campo corre ben oltre, è forte come quello che lega i maestri agli allievi", commenta La Gazzetta dello Sport.