Zenga: “Inter squadra più completa, deve guardare solo a se stessa. Sommer…”

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per parlare dell'ottimo avvio di campionato dei nerazzurri: "Sì, mi aspettavo questo inizio di stagione dell'Inter. È la squadra più completa, poi qualche partita può anche essere giocata meno bene come a San Sebastian. Da dirigente, non ti fai influenzare dalle questioni tipo "Asllani non è pronto" o "non ci sono le seconde linee". Bisogna avere una gestione a lungo termine".