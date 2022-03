Zenga: “Spero l’Inter faccia 9 vittorie e vinca lo scudetto. Diciamo che…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Diciamo che in termini di allenatori Pioli, Spalletti e Inzaghi meriterebbero il titolo ognuno al 33 per cento"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: “Se devo essere onesto, spero che l’Inter faccia nove vittorie e siano i nerazzurri a vincere lo scudetto. Diciamo che in termini di allenatori lui, Spalletti e Inzaghi meriterebbero il titolo ognuno al 33 per cento. Tutti a turno, a seconda del periodo, hanno saputo far giocare bene le proprie squadre”, le sue dichiarazioni.