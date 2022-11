Zenga: “Inter, vittoria con l’Atalanta fondamentale. Onana mi è piaciuto molto. Quando…”

Con un video pubblicato sul suo canale YouTube, Walter Zenga ha commentato l'importante vittoria dell'Inter sul campo dell'Atalanta. "Vittoria fondamentale per tanti motivi. Primo perché interrompe la serie negative di sconfitte fuori casa con i diretti antagonisti nelle prime posizioni. Secondo perché ribalta ancora il risultato dopo un inizio di partita che non era stato all'altezza del blasone dell'Inter. Poi perché c'è sempre da ricordare che mancano dei pezzi importanti come Brozovic e Lukaku. Nelle ultime 5 partite l'Inter ha ottenuto 4 vittorie e una sconfitta e in queste gare ha segnato 16 gol, di cui 7 fuori casa".

"La partita non era iniziata nel migliore dei modi perché l'Atalanta era molto aggressiva, a uomo. Le situazioni più pericolose erano nate dai lanci di Onana lunghissimi. L'Atalanta era andata meritatamente in vantaggio e lì è iniziata la partita dell'Inter, così come era successo contro il Bologna. Nella ripresa l'Inter spinge sull'acceleratore e il 2-1 arriva sempre da un giocatore che sta sorprendendo tutti che è Dimarco. Mi dispiace molto che non sia ai Mondiali perché sarebbe stato un crack non indifferente. Il centrocampo in questo momento mi piace tanto, formano un trio formidabile che si integra bene. Quando rientrerà Brozovic sarà un più ovviamente, lì Inzaghi farà le sue scelte. Quando rientreranno Brozovic e Lukaku ovviamente ci sarà molta più qualità, più cambi. Oggi mi sono piaciuti molto Onana perché riesce anche a essere un giocatore che può variare la partenza dal basso con i suoi lanci lunghissimi. Mi è piaciuto molto il trio di centrocampo e Dimarco. Per non parlare di Dzeko che è a livelli superiori e non stupisce più".