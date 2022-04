Zenga: “Juve-Inter, potrebbe finire in pareggio. Brozovic? Qualunque piano B…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere nerazzurro ha parlato del derby d'Italia in programma questa sera allo Stadium

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha parlato di Juventus-Inter. Queste le parole dell'ex portiere: "Potrebbe finire in pareggio. In questa partita non c'è nessuna favorita, però l'Inter deve vincere per dare pressione al Milan che gioca il giorno dopo".

Chi sarà l'uomo chiave della Juve?

"Vlahovic, troppo facile dirlo: un attaccante così farebbe la differenza in tutte le squadre, tanto più in questa Juventus he ha problemi in attacco".

L'uomo chiave per l'Inter?

"Brozovic: qualunque piano B senza di lui sarebbe complicato. Di solito la decidono i giocatori che segnano, ma l'Inter non è la Juve. Non ha un Vlahovic che catalizza tutto e trova gol in molti modi".

(Gazzetta dello Sport)