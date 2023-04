Zenga: “Maignan tra i top 3 al mondo. Ho sentito cose assurde su di lui”

Ecco le dichiarazioni di Walter Zenga a Sky Sport in vista del doppio derby di Champions League tra Milan e Inter

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Walter Zenga ha parlato così a margine dell’1-1 tra Sampdoria e Spezia. Ecco le sue dichiarazioni in vista del doppio derby di Champions League tra Milan e Inter :

“Maignan è un campione. Qualcuno aveva detto cose assurde su Maignan quando era fuori per infortunio. Ora per me lui è nei primi tre portieri al mondo. Derby? Sarà una settimana molto tosta”, le dichiarazioni di Zenga a Sky.