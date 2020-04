Zenga: “C’è voglia di tornare a vivere. Nainggolan? Può giocare ovunque, ma ultimamente…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, oggi tecnico del Cagliari, ha parlato così della sua voglia di tornare in campo per la sua avventura in Sardegna: “Ho la voglia che hanno tutti. Tutti hanno voglia di tornare, tutti hanno voglia di tornare a vivere: a me in particolare manca il calcio, la passione della mia vita. Manca il gusto della vita però principalmente. Nainggolan? Può giocare in tutti i ruoli, ma ultimamente è decisivo vicino alle punte: posso fare un paragone con Totti quando giocava falso nove”.