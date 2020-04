Inter, soluzione a sorpresa per Nainggolan. E questa via può favorire un nuovo arrivo

Radja Nainggolan sembra essere rinato nella sua esperienza a Cagliari, ma per lui nella nuova Inter di Antonio Conte non sembra esserci comunque posto. Ecco che allora si torna a ridiscutere del futuro del belga, con La Nazione, che ipotizza un futuro alla Fiorentina per il Ninja: “L’Inter ha deciso di mettere sul piatto della Fiorentina la carta di Radja Nainggolan. La ragione? Il prestito a Cagliari del centrocampista (realizzato il luglio scorso più per le questioni personali del giocatore che altro) questa estate dovrà essere rivisto e corretto. Fiorentina che potrebbe portarsi a casa il Ninja con questa formula: prestito per un anno (a una cifra da pattuire) e riscatto obbligatorio che (in totale) faccia chiudere il discorso Nainggolan su una cifra appunto vicina ai 20 milioni di euro”.

E questa mossa di Marotta, continua il quotidiano, potrebbe essere una via per arrivare all’obiettivo futuribile in difesa, Marash Kumbulla: “I viola per il giocatore del Verona sono pronti a ripetere una mossa simile a quella fatta per arrivare ad Amrabat, ma anche qui ecco rispuntare in campo l’Inter che proprio come la Fiorentina punta sull’italo-albanese. Che cosa può accadare? I viola – rinunciando a Kumbulla – potrebbero favorire l’Inter, magari puntando a ottenere uno sconto sul discorso Dalbert-Nainggolan. Il tutto, come detto, al netto di mosse o tentativi di accerchiamento a Chiesa. Sul quale, ormai è chiaro, peserà, nei confronti di chiunque, il veto di Commisso“, si legge.