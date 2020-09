Zenga su Nainggolan-Inter: “Avere Radja in rosa e andare a prendere Vidal mi sembra…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così del futuro di Radja Nainggolan:

“Radja è un giocatore fondamentale per il Cagliari e il Cagliari senza Radja perde tanto nonostante dei giocatori di spessore come Marin, Nandez e Rog. L’ho allenato ed è un giocatore di spessore assoluto, all’Inter farebbe ancora comodo. Avere un giocatore come Radja e andare a prendere uno come Vidal mi sembra di mettere in casa due giocatori abbastanza simili. Il Cagliari ci riproverà”.

ESONERO CAGLIARI – “Ho reagito male, dopo il Covid-19, riprendiamo dopo 3 mesi, giochiamo 13 partite in 40 giorni e con il nostro leader Nainggolan che gioca solo 2 partite da 90′, pensavo di meritarmi il dono di riniziare la stagione”.

ALLENARE L’INTER IN FUTURO – “Nella vita non deve mai mancare la passione: senza di quella, è meglio che ti ritiri. Amo il calcio e ho sempre vissuto per il calcio e non ho mai usato il calcio per vivere, finché avrò la forza, andrò avanti”.