Zenga: “Nainggolan giocatore di categoria superiore. Futuro? Devo chiamare Zhang”

Al termine della sfida contro il Torino con il successo per 4-2 del suo Cagliari, Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore della formazione sarda ha parlato della sua squadra e di Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari e di proprietà dell’Inter: “Resta? Devo chiamare Zhang (ride, ndr). È un giocatore di categoria superiore, qua ha trovato la sua dimensione. Di personalità ne ho anche io, ma quando hai in campo giocatori come lui o Joao Pedro, il gioco lo organizzano loro. Io lo vedo molto dietro le punte. E oggi ha fatto una partita straordinaria“.