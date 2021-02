Zenga, parla l’ex Marina Perzy: “Pensai di fare causa all’Inter. Walter è uno che ai figli ci tiene”

Da quando Andrea Zenga ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha parlato del suo rapporto col padre Walter, l’argomento è diventato di grande attualità. Intervistata da Novella 2000 l’ex fidanzata di Walter Zenga, Marina Perzy, ha parlato del loro amore e del rapporto dell’ex portiere dell’Inter con i figli:

«Voglio precisare che la nostra storia è partita da lui, non da me. Mi ha corteggiata all’incirca per un anno. Io sono stata conquistata dalla sua costanza nel corteggiarmi e dal suo essere impulsivo. Ma ero ben cosciente che aveva una moglie, una famiglia».

Per un momento pensai di fare causa all’Inter. Walter è uno che ai figli ci tiene

«Il nostro è stato un amore travolgente e impossibile da gestire. Quando ci siamo dovuti separare abbiamo avuto a che fare con dei parametri di comportamento imposti dalla società. Per un momento pensai di fare causa all’Inter perché mi aveva rovinato la carriera. Anche se non conosco tutti i dettagli della vicenda, non credo sia tutta colpa sua. Oggi i ragazzi si ergono spesso a giudici, anche per poco. Ma Walter è uno che ai figli ci tiene»