Zenga: “Inter, i cambi di Inzaghi hanno fatto la differenza. Handanovic strepitoso”

In collegamento con Sky Sport al termine di Sassuolo-Inter, Walter Zenga ha commentato la prestazione dei nerazzurri, sottolineando come i cambi di Simone Inzaghi abbiano fatto la differenza per il risultato finale:

"Il primo tempo non è stato giocato benissimo, ma i cambi di Inzaghi hanno fatto la differenza. Quando vinci, puoi serenamente analizzare le cose come meglio credi, perché ci sono positività, entusiasmo e tranquillità. Diverso quando perdi. Migliorando la qualità, riduci le cose negative quando succedono. Handanovic ha fatto una parata strepitosa sull'1-0 del Sassuolo. Dimarco? Mi piace come persona e calciatore, bello vedere dei giocatori che arrivano in prima squadra dal vivaio".