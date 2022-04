Zenga: “Inter, questione mentale. Ha visto Milan e Napoli rallentare e ha preso coraggio”

Negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato della partita dello stadio Picco tra Spezia e Inter, gara fondamentale

"Siamo abituati a guardare i risultati: ha fatto due vittorie, ma non dimentichiamoci che crede in se stessa anche per demeriti delle altre. Il Napoli ha perso 5 partite in casa. E' una questione mentale, certo. Quando vedi che le altre rallentano e tu vinci anche in maniera particolare come accaduto a Torino, prendi coraggio. Non è facile giocare in certe squadre 3 volte a settimana, più la Nazionale. La fatica deriva da quell'aspetto lì".