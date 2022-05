Zenga: “Radu? Concetto della rimessa sbagliato. L’Udinese non è solo fisica”

Le parole dell'ex portiere: "L'errore di Radu è evidente, ma il concetto della rimessa è sbagliato dall'inizio: ecco perché"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Walter Zenga , ex portiere dell'Inter , ha parlato così del momento della squadra nerazzurra: "L'errore di Radu è evidente, ma il concetto della rimessa è sbagliato dall'inizio: da allenatore e giocatore, quella rimessa in quel momento lì deve essere giocata in avanti e non sotto pressione. Poi ci sono altre cose: anche il portiere del City ha fatto più o meno la stessa cosa contro il Liverpool.

Se un portiere non gioca non solo perde il colpo d'occhio, ma perde l'abitudine ad essere pressato: lui non può più calciarla dritta perché colpirebbe Sansone. Questo deriva dal non aver giocato per tanto tempo: io quando mi infortunavo e tornavo ci mettevo un po' a riprendermi. Scudetto? L'Udinese è in un momento di forma ottimale, sono sereni: non è solo fisica, ha anche del talento. Diventa una partita complicata se vai in campo col Milan che ha vinto: non dovesse vincere, avresti una convinzione più forte".