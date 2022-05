Walter Zenga nella sede dell’Inter: “Sempre un’emozione unica”

L'ex portiere nerazzurro è stato in via della Liberazione e si è messo in posa nella sala delle Coppe

Eva A. Provenzano

È un amore grande e lo dice sempre. D'altronde 473 presenze con la maglia dell'Inter non sono da tutti. Walter Zenga non ha mai nascosto la sua grande passione per i colori nerazzurri e dice sempre di sognare di allenare la squadra nella quale ha difeso la porta dal 1982 al 1994. Oggi l'ex portiere è stato nella sede del club nerazzurro e ha posato nella sala delle Coppe davanti ai trofei interisti. Lui ha vinto lo scudetto nel 1989, la Supercoppa italiana e due Coppa Uefa, quella del 1991 nella doppia finale contro la Roma e quella del 1994 contro il Salisburgo. Emozionatissimo per un appuntamento speciale con il club del cuore, l'ex estremo difensore ha scritto su Instagram: "Solo e sempre emozione unica".