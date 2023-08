Zenga: “San Siro è superato, perso troppo tempo. Inter e Milan devono avere uno stadio”

Walter Zenga, in un'intervista concessa all'edizione milanese del Corriere della Sera, ha detto la sua sulla questione San Siro, con Inter e Milan che ancora non hanno potuto costruire un nuovo stadio: "Ho letto del cinema Odeon. Mi dispiace è un pezzo di me che non c'è più. Ma bisogna andare avanti, lo stesso vale per San Siro. Trent'anni fa i tifosi facevano a piedi da Lotto allo stadio, chi arrivava prima occupava il posto migliore. È un'epoca finita. Si è perso troppo tempo, Inter e Milan devono avere un loro stadio. Lo stadio moderno è fondamentale e San Siro è superato: non produce reddito. Impensabile anche immaginare di ristrutturare un impianto dove giocano due squadre di questo livello".