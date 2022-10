Zenga: “Onana scelta definitiva di Inzaghi e questa cosa mi piace. Gosens? Ho sentito…”

"Il gol di Frattesi? Bisognerà lavorare perché lì sta un po' in fase difensiva il problema dell'Inter. Bisogna decidere se è il centrocampista che lo segue o uno dei tre difensori che deve guardarlo. Gosens è completamente sparito? Allora a gennaio andrà via come si dice. Ho sentito che probabilmente tornerà in Germania. L'Inter nel secondo tempo mi è piaciuta molto di più dopo che ha preso il gol. È riuscita a reagire e infatti ha portato a casa i 3 punti".