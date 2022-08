Zenga: “Inter, serve un difensore. Skriniar via ora sarebbe complicato. Quando ho letto…”

Ospite della trasmissione Calciomercato - L'Originale, in onda su Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del mercato dell'Inter. L'ex portiere nerazzurro sottolinea la necessità di completare la rosa con un innesto in difesa: "Quando ho letto di Bremer, la fantasia del mio essere bambino tifoso era: Bremer, Skriniar e Bastoni ed ero tranquillo. Se vendono Skriniar a questo punto mi sembra complicatissimo. Credo che in uscita non si faccia più niente, ma in entrata serve un difensore di ruolo. Inter più forte dello scorso anno? Non lo puoi dire a prescindere, per essere completa deve prendere un difensore".