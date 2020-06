Intervenuto ai microfoni di TMW, Damiano Zenoni, ex calciatore, ha commentato così il clamoroso errore di Roberto Gagliardini in Inter-Sassuolo: “Sì, ma ho visto sbagliare di peggio onestamente. Sono cose che capitano. È logico che, visto il risultato, avrebbe fatto la differenza. Se avesse segnato, oggi parleremmo di grande Inter. Invece no, perché ha preso un pareggio al 90esimo”.