Inter, contro il Milan zero dubbi in attacco: Lukaku ci sarà a partita in corso

"In attacco pochi dubbi sull’utilizzo dal 1’ della coppia Dzeko-Lautaro, con il primo ieri sostituito a metà ripresa per evitare di spremerlo troppo. Correa, beccato di nuovo dal pubblico per certi atteggiamenti indolenti e inconcludenti, sarà gettato nella mischia solo in caso di necessità. E Lukaku? Tutto lascia pensare che, dopo l’allenamento di venerdì con i compagni, stamani lavorerà con chi non ha affrontato il Verona e poi partirà per l’Arabia. Inzaghi si è tenuto il dubbio perché, complice l’infiammazione al ginocchio sinistro, Big Rom ha saltato qualche seduta e la forma fisica non è ideale. Anche solo per uno spicchio di gara la sua stazza, il suo senso del gol e le sue motivazioni potrebbero però fare comodo. Lui non vuole saltare questo derby, anche se il... nemico Ibrahimovic non ci sarà".