Inter, Onana e non solo: possibili altri colpi a zero, i nomi sotto osservazione

La dirigenza nerazzurra rimane molto attenta per quanto riguarda il mercato dei calciatori in scadenza di contratto

L'Inter guarda con grande attenzione il mercato dei calciatori in scadenza di contratto a giugno: virtualmente chiuso l'accordo con Onana, la dirigenza nerazzurra sta valutando altri possibili colpi a parametro zero. Così scrive Tuttosport: "Non solo Onana. Marotta e Ausilio da sempre sono fra i dirigenti più attenti al mercato dei giocatori in scadenza e non è da escludere che l'Inter provi a mettere a segno anche un altro colpo a "zero". Ci sono diversi elementi che sono finiti periodicamente sul taccuino della dirigenza - da Insigne a Belotti , passando anche per Dybala e Zakaria -, ma il focus potrebbe essere soprattutto in difesa, dove fra gennaio e giugno potrebbe esserci un rimescolamento nelle seconde linee. Fra i difensori in scadenza attenzione a Luiz Felipe (il rinnovo con la Lazio è in salita) e il tedesco Ginter del Borussia Mönchengladbach, gestito dallo stesso agente di Calhanoglu".