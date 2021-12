Inter, zero problemi liquidità fino a fine stagione: “E fra gennaio e aprile sarà ufficiale…”

Nonostante le continue voci in merito a una possibile cessione e gli addii dolorosi della scorsa estate, l'Inter va avanti con fiducia

Nonostante le continue voci in merito a una possibile cessione e gli addii dolorosi della scorsa estate, l'Inter va avanti con fiducia. Come scrive il Corriere dello Sport, la situazione finanziaria della società è nettamente migliorata rispetto ai mesi scorsi. Tanto che, riferisce il quotidiano, fino al termine della stagione non dovrebbero esserci problemi relativi alla liquidità:

"Detto ciò, Zhang sta comunque portando avanti la gestione dell’Inter e gli eventi degli ultimi mesi sono serviti a riportare un po’ di serenità. Le cessioni di Hakimi e Lukaku, seppur dolorose, insieme al prestito di Oaktree permetteranno alla società di non avere problemi di liquidità fino al termine della stagione e avranno pure effetti benefici sui conti dell’esercizio ’21-22, così come i nuovi contratti di sponsorizzazione e la riapertura, seppur parziale, degli stadi. In più, fra gennaio e aprile del nuovo anno, verrà ufficializzato il rifinanziamento del doppio bond in scadenza il 30 giugno 2022 (375 milioni complessivi), con uno nuovo da circa 400 milioni che ha avuto pure la benedizione dall’agenzia di rating Fitch".