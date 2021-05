CorSera – Inter, la lettera di Zhang un atto d’amore. E sul futuro di Conte…

Nelle parole del numero uno di Suning appare evidente la volontà di non abbandonare il progetto nerazzurro a breve termine

Dopo aver lasciato il palcoscenico a giocatori, dirigenti e tifosi, nella giornata di ieri sono arrivate anche le parole di Jindong Zhang: il numero uno di Suning e proprietario dell'Inter ha voluto complimentarsi per lo scudetto, lasciando intendere la volontà di non abbandonare il progetto nerazzurro. Così scrive il Corriere della Sera: "Suning fa un deciso passo avanti verso l'Inter e il suo futuro. Il gruppo di Nanchino e la famiglia Zhang non hanno, per ora, intenzione di lasciare il club. [...] In un ambiente elettrizzato dallo scudetto appena conquistato, la lettera di Zhang va letta soprattutto come un atto d'amore verso l'Inter, non come un liberi tutti sulle spese, anzi. I vincoli restano stringenti e il contenimento dei costi resterà la strada da seguire. Il primo punto di svolta sarà il pompaggio nelle casse del club di 250 milioni di prestito, in arrivo da un fondo americano: Bain Capital o Oaktree. La somma farà guadagnare tempo alla famiglia Zhang che avrà l'opportunità di ragionare con calma sul futuro".