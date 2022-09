Inter, Zhang si aspettava una crescita: a Udine visti due passi indietro: “Ma Steven sa che…”

"E' innegabile che a Udine Zhang si aspettasse un'altra prestazione e un altro risultato. Sperava che il successo sofferto con il Torino e quello più agevole contro il Viktoria Plzen avessero sbloccato psicologicamente il gruppo e invece ha visto non uno, ma forse due passi indietro. Ciò premesso, sa bene che la stagione è lunga e che, con 31 turni di campionato da giocare, la classifica è tutt'altro che definita".

"La scorsa stagione, quando lo scudetto è sfuggito all'ultima giornata complice l'affermazione del Milan sul campo del Sassuolo, dopo 7 gare i punti erano 17 (+5 rispetto a ora) e il distacco dalla vetta era di 4 lunghezze (adesso sono 5). Una bella differenza di rendimento? Innegabile, ma all'ottava giornata i nerazzurri persero sul campo della Lazio: se l'1 ottobre viceversa batteranno la Roma (dopo aver perso finora contro tutte le avversarie più attrezzate ovvero Lazio, Milan, Bayern e Udinese), i punti diventerebbero 15 e dunque solo 2 in meno rispetto all'anno passato. Un dato statistico che porta la dirigenza a pensare che la squadra non è affatto fuori dalla lotta per il titolo: basterebbe ritrovare quella continuità di rendimento avuta nello scorso autunno quando arrivarono la rimonta e il sorpasso sul Napoli e sul Milan", conclude il Corriere dello Sport.