CdS – Inter, Zhang vuole una cessione prima di dare il via libera per Bremer

Dopo aver perfezionato 5 acquisti prima dell'inizio della preparazione estiva, l'Inter vuole ora completare l'opera con Gleison Bremer, l'elemento individuato da tempo per rinforzare la difesa. In settimana potrebbe esserci un'accelerata importante su questo fronte . Prima, tuttavia, il presidente Zhang vorrebbe chiudere la cessione di Milan Skriniar al PSG, come scrive il Corriere dello Sport:

"Dal faccia a faccia tra le due dirigenze, il primo a cui parteciperà Cairo, può venir fuori la fumata bianca? Possibile, ma non scontato. Non tanto (o non solo) per le difficoltà comunque presenti a trovare un'intesa sul valore cartellino del difensore, quanto perché, prima di perfezionare il sesto arrivo di questo 2022-23, Zhang vuole che ci sia una cessione importante. Naturalmente a un pezzo congruo. Il riferimento è ai 70 milioni che il presidente si aspetta di incassare per Skriniar. Il Psg però sta giocando al ribasso, in controtendenza con quello che faceva Leonardo, e neppure ieri sono giunti segnali di nuove e più allettanti offerte. L'area tecnica e Inzaghi, invece, prima di far partire lo slovacco vorrebbero blindare l'accordo con il Toro per Bremer. Altrimenti rischierebbero di trovarsi senza il loro numero 37 e senza il sostituto designato".