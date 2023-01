Giornale – Zhang venderà alle sue condizioni. Ma senza Champions sono guai, anche per Inzaghi

La situazione finanziaria dell'Inter, come noto, è tutt'altro che rosea. E, ora che la qualificazione in Champions è tornata in discussione...

Marco Macca

La situazione finanziaria dell'Inter, come noto, è tutt'altro che rosea. E, ora che la qualificazione alla prossima Champions League è tornata in discussione, il Giornale fa un'analisi non certo lusinghiera:

"Zhang, con la Supercoppa è al quarto titolo, ruolo che ricoprirà fino a quando non riuscirà a vendere il club, ma alle sue condizioni. Da sola però non basta a salvare la stagione, perché lo scudetto non si può perdere alla fine del girone di andata. Importante sarebbe arrivare ai quarti di Champions, ma soprattutto sarebbe fondamentale chiudere il campionato fra le prime 4, sennò sarebbero guai per tutti, Inzaghi per primo".

(Fonte: Il Giornale)