Sky – Zhang-Conte, dubbi sul momento dell’incontro. Situazione in evoluzione

La società nerazzurra deve definire il futuro con l'allenatore e c'è attesa per il faccia a faccia tra presidente, tecnico e dirigenti

C'è attesa per l'incontro tra Zhang , Conte e i dirigenti per capire se il futuro dell'allenatore sarà ancora a Milano. Potrebbe essere oggi la giornata dell'Inter . Nella sede nerazzurra ci sono alcuni dirigenti ma non è ancora arrivato il presidente (e neanche il tecnico).

"Questo non toglie che l'incontro non possa tenersi altrove. La sensazione - ha spiegato Barzaghi, inviato di Skysport - è che non ci sia fretta e che non debba essere per forza oggi il summit, potrebbe essere rinviato ai prossimi giorni. Al momento l'incontro non c'è stato". Situazione in evoluzione.