CorSera – Inter, Conte manda un messaggio a Zhang: oggi incontro. Parti lontane

Il quotidiano parla del summit tra il presidente, l'allenatore e i dirigenti che si terrà oggi e sostiene che non sarà facile convincere l'allenatore a restare

Lukaku che piange di gioia per la vittoria dello scudetto dedicata ai nonni è il riassunto di una giornata di felicità, un'altra in questa stagione, del popolo dell'Inter . Tutto. Da chi questa squadra l'ha guidata e l'ha riportata alla gloria, fino al più piccolo dei tifosi. Sono state giornate intense di festa. E il presidente Zhang è consapevole che la maggior parte del merito è da ascrivere alla squadra, ma soprattutto a Conte. «Ha spinto tutti a un livello altissimo. Abbiamo raggiunto questo obiettivo soprattutto grazie a lui», ha detto il numero uno nerazzurro e a molti è sembrato un messaggio.

Quello che è arrivato a Zhang attraverso le parole di Stellini: «Da parte nostra c’è l’entusiasmo di andare avanti. Ma quando hai a che fare con un allenatore top, i progetti devono essere di alto livello. Se il progetto cambierà, deve essere la società a dirlo e deve spiegarlo all’allenatore. È la società che deciderà il destino del tecnico». Parole che sono risuonate chiarissime e dirette. In attesa dell'incontro di oggi.

È già tempo di futuro. Il tanto atteso summit tra il tecnico, i dirigenti e l'allenatore ci sarà oggi anche secondo il Corriere della Sera che scrive: "Il futuro inizia oggi. Le parti però non sono per nulla vicine, anzi. Il primo punto del nuovo progetto è convincere Conte con qualcosa di concreto. Non sarà proprio facile".