Cds: “Inter, vince Zhang: condivisione con Conte su questi aspetti. E si racconta che…”

E’ Steven Zhang il vero artefice del rappacificamento tra l’Inter e Antonio Conte. Il presidente nerazzurro ha infatti giocato un ruolo fondamentale nella mediazione tra le parti. Lo spiega nel dettaglio il Corriere dello Sport: “C’è stata una grande diplomazia da parte del numero uno del club, che, evidentemente, ha saputo toccare le corde giuste, facendo in modo che Conte si presentasse al confronto di martedì più aperto al dialogo che pronto o deciso alla rottura. Si racconta pure che abbia beneficiato di qualche consiglio da parte di Massimo Moratti. Che, non a caso, non più tardi martedì mattina rivelava: «Ho sentito Zhang, Conte dovrebbe rimanere». Ad ogni modo, trovare il modo per divorziare sarebbe stato impossibile o quasi. Il club nerazzurro non se lo sarebbe potuto permettere, visto che sarebbe costato fino a 55 milioni di euro, tutti da accantonare nel bilancio in corso. Dovendo poi anche pagare l’ingaggio del nuovo allenatore, Allegri, e quello del vecchio, Spalletti.

La realtà è che l’Inter, come tante altre società, si trova in difficoltà dal punto di vista economico. E Steven è riuscito pure a studiare il modo migliore per trasmettere il messaggio a Conte. In questo senso è stato fondamentale allargare l’incontro a tutto il resto ella dirigenza, quindi Marotta e Ausilio, ma anche Antonello e l’avvocato Capellini. Proprio l’ad corporate ha illustrato la situazione al tecnico, ottenendo la condivisione per un mercato oculato, senza margini per nuovi colpi alla Lukaku, ma strettamente legato alle cessioni che verranno. E “condivisione” non è una parola a caso. Le dinamiche interne, da martedì, dovranno seguire questa linea, senza che più il tecnico possa sollevare dubbi, o lamentarsi pubblicamente. Chiaramente, sarà il tempo a stabilire se la pace possa davvero essere duratura, oppure se cederà al primo scossone. Intanto Zhang jr. ha fatto quello che doveva fare un “vero” presidente”, si legge.