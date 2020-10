Niente derby a San Siro per Steven Zhang. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter ha lasciato nella giornata di ieri Milano ed è tornato in Cina.

In agenda impegni del gruppo Suning e la questione sponsor. Zhang tornerà in Italia a fine novembre per l’assemblea dei soci, posticipata di un mese rispetto al solito. Previsto, invece, per fino ottobre il Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del bilancio.