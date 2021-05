Tuttosport: “Inter, Zhang si deve esporre. Non ha ancora chiarito un aspetto”

Il quotidiano fa il punto della situazione in casa Inter, soffermandosi sui colloqui tra dirigenza e squadra preannunciati da Marotta

La notizia è stata annunciata da Beppe Marotta a Sky Sport: ci saranno incontri individuali con i calciatori per discutere del momento complicato e chiedere qualche sacrificio. Il tutto è ripreso da Tuttosport, che, nella sua edizione odierna, spiega: "Saranno messi in agenda gli incontri individuali per avere il via libera dei calciatori, non particolarmente felici per questo epilogo che segue la dilazione dei pagamento degli stipendi di novembre e dicembre. Come chiesto dalla dirigenza, ci sarà anche Zhang (ieri per la prima volta a San Siro dopo Inter-Fiorentina di fine settembre) perché anche la proprietà si deve esporre. Inoltre Zhang finora ha chiesto tagli, ma non ha chiarito quale sarà lo sbocco di questa fase delicatissima dal punto di vista finanziario", si legge.