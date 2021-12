CdS – Zhang discute la cessione: “Fondi trattano solo per la maggioranza dell’Inter”

Suning, alla fine, dovrà arrendersi e trattare per la cessione della maggioranza dell'Inter, nonostante la volontà iniziale fosse diversa

Suning, alla fine, dovrà arrendersi e trattare per la cessione della maggioranza dell'Inter , nonostante la volontà iniziale dell'azienda fosse quella di trovare al massimo partner disposti a comprare quote di minoranza del club nerazzurro. E' quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui tutti i fondi interessati alla società si sarebbero fatti avanti esclusivamente per discutere della cessione delle quote di maggioranza:

"... La cessione di un semplice pacchetto di minoranza - intenzione confermata direttamente dalla proprietà - non ha trovato corrispondenza nella realtà. Nel senso che nessuno si è fatto avanti per rilevare, ad esempio, il 31,05% in possesso di LionRock, che, per intendersi, non dà alcun sostentamento economico al club. Chi, infatti, potrebbe prendere in considerazione l’idea di entrare nell’azionariato di una società che, in base all’ultimo bilancio perde 245,6 milioni, con la prospettiva di dover contribuire alla copertura del rosso, senza peraltro poter intervenire nelle decisioni e nella strategia?".