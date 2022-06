Gds: “Zhang vuole un’Inter tra le top 10 d’Europa. Dopo Liverpool ha capito che…”

La strada è quella giusta: ne è convinto Steven Zhang, presidente dell'Inter. I trofei, il modo in cui sono arrivati, il cammino europeo dell'ultima stagione: avanti con Inzaghi, che ha saputo proseguire al meglio il lavoro di Conte. E ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, le ambizioni della proprietà non cambiano: "Si è tolto pure la soddisfazione di vedere di persona la sua Inter espugnare il tempio sacro di Anfield in Champions. Quell'1-0 a Liverpool non è valso il passaggio ai quarti, ma ha avuto un peso fondamentale anche nella scelta di andare avanti con Inzaghi: Zhang vuole che l'Inter si assesti nella top 10 dei club in Europa, dopo Anfield ha capito che la strada è quella giusta".