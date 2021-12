Zhang entusiasta di Inzaghi: “Report quotidiani eccellenti”. E c’è un dato caro al club

Il tecnico dell'Inter ha saputo calarsi al meglio nell'ambiente nerazzurro e ha proseguito il lavoro svolto da Conte

Nel videomessaggio al club il presidente dell'Inter si è complimentato con la squadra e con l'Inter per quanto fatto finora e per il primo posto conquistato. In particolare Zhang ha sottolineato quanto sia stato importante il lavoro di Inzaghi.

"Tra le righe delle parole del presidente allora c’è tutta l’ammirazione per come il tecnico ha saputo inserirsi nel mondo Inter. Zhang è un presidente molto attento alle dinamiche di gruppo, ai rapporti che si creano dentro un ambiente di lavoro. E i report quotidiani dei dirigenti su Inzaghi, al netto dei risultati del campo che sono visibili anche a distanza, sono eccellenti. Ecco perché l’allenatore si è meritato una citazione particolare dentro quel discorso emozionale. Il presidente sa perfettamente che il compito del tecnico non era semplice: ha ereditato una squadra scossa dalla doppia cessione Hakimi-Lukaku, ma ha trasformato quel senso di smarrimento del gruppo in voglia di dimostrare di essere ancora leader. E, concetto molto caro alla proprietà, ha proseguito nel lavoro di Antonio Conte nel migliorare il materiale umano a disposizione: in un momento economicamente complicato come questo, con una pandemia ancora in corso, non è un passaggio da poco", spiega La Gazzetta dello Sport.