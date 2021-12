Inter, Zhang è entusiasta di Inzaghi. A breve messaggio per squadra e dipendenti

Il tecnico nerazzurro ha conquistato il presidente con i risultati, gli atteggiamenti e la gestione del gruppo

"Gli scettici li ha già fatti ricredere. Ora gli manca di convincere i "negazionisti" ad oltranza, quelli che pensano che dopo Mourinho l'unico al mondo in grado di vincere lo scudetto all'Inter sia Antonio Conte. Il cammino verso il titolo di Simone Inzaghi resta lungo, ma i suoi primi sei mesi e mezzo da allenatore nerazzurro sono stati esaltanti. Il presidente Steven Zhang, con il quale è spesso in contatto, ne è entusiasta e la dirigenza, che lo ha scelto con intelligenza e tempismo, ha trovato un tecnico con il quale ha "normalizzato" una Pinetina diventata, prima del trionfo tricolore, una fucina di tensioni. [...] Domani o martedì il presidente invierà il suo messaggio di auguri natalizi alla squadra e ai dipendenti. Non è potuto tornare in Italia a causa del Covid (comunque niente cena di natale o brindisi per i nerazzurri), ma è felicissimo per i risultati".