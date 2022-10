“Inter non in vendita”. GdS: “Zhang si è esposto così per questo preciso motivo”

Ieri Steven Zhang si è sbilanciato dopo la conquista degli ottavi di finale di Champions League. “L’Inter non è in vendita, non sto parlando con nessun investitore”, ha specificato il numero uno nerazzurro. C’è un motivo preciso che ha spinto Zhang a sbilanciarsi proprio in queste ore sull’aspetto societario dell’Inter.

“C’è un motivo per cui Zhang si è esposto in questo modo. L’emotività lo ha coinvolto, ma la lucidità non può mancare. Se Steven è stato così netto, è perché dalla Cina sono arrivate notizie confortanti. Il padre, Zhang Jindong, dal 2018 eletto nel Congresso nazionale del popolo, è uscito in qualche modo rafforzato dal Congresso nazionale del partito comunista, andato in scena la scorsa settimana. E il rimbalzo è positivo anche da queste parti. L’Inter non sta passando di mano. E i colloqui con le banche, che vanno avanti da mesi e che per la verità non sono mai stati negati, hanno sempre avuto come unico argomento possibile la ricerca di un socio, magari di un fondo in grado di accompagnare e sostenere finanziariamente il club nel prossimo futuro. In pratica, quel che (per altri motivi) non è stato Lion Rock, che mai ha partecipato ad aumenti di capitale, figura che invece Zhang vorrebbe individuare da qui ai prossimi mesi”, si legge.