Zhang festeggia il compleanno con i giocatori dell’Inter: “Nel mio cuore”

Nella serata del suo 31esimo compleanno Steven Zhang ha festeggiato con i calciatori dell'Inter in un hotel di lusso del centro di Milano. Non c'era proprio tutta la squadra nerazzurra, ma molti hanno raccolto l'invito del presidente e hanno condiviso con lui questa serata. Nella foto postata il presidente ha scritto 'in my heart', 'nel mio cuore'.