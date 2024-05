"Ecco: Steven Zhang va ricordato come un grande presidente della storia del club non tanto perché è il secondo più vincente (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana fanno 7 titoli come Angelo Moratti, ma in sei anni anziché 13) quanto perché è passato, sia concessa la licenza poetica, dalle stalle (metafora) alle stelle (letteralmente)".