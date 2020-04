Suning.com, 7.5 mld di fatturato nel primo trimestre 2020: incremento di vendite del…

La pandemia di Covid-19 non ferma Suning.com, che continua la sua produzione e le sue vendite. Come riporta il rapporto finanziario del colosso cinese, nel primo trimestre del 2020 l’azienda ha registrato un fatturato di circa 7.5 miliardo di euro. Secondo quanto riporta il noto portale Calcio e Finanza, “il volume di vendite è aumentato del 2,01% fino a 88,7 miliardi di yuan, la quota di vendite online è cresciuta a quasi il 69%. La società rivela che durante lo scoppio del coronavirus, Suning.com ha sfruttato i suoi prodotti di tutte le categorie e i servizi logistici autogestiti per realizzare forti vendite di materie prime. Da gennaio a marzo, il gigante dell’e-commerce ha incassato 23 milioni di nuovi utenti, che hanno portato a 578 milioni il numero totale di registrazioni”. Zhang Jindong qualche settimana fa aveva chiarito che Suning non si sarebbe fermata e che avrebbe continuato il suo lavoro anche di fronte al momento di crisi.