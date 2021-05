Gds – Domani incontro Zhang-squadra. Juve, siglata l’intesa per spostare altre 4 mensilità

Domani ci sarà l'atteso incontro tra Steven Zhang e i giocatori. Intanto il club bianconero ha appena siglato l’intesa per spostare altre 4 mensilità

Già domani ci sarà l'atteso incontro tra Steven Zhang e i giocatori. Il presidente nerazzurro chiederà a tutti la rinuncia a un paio di mensilità di questa stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , inoltre ci sarà la possibilità di trovare un accordo per spalmare, postdatare o semplicemente rimodulare il pagamento nelle prossime stagioni, quando i tempi saranno migliori.

"E di casi simili in giro se ne trovano parecchi ormai: la Juve ha appena siglato l’intesa per spostare in avanti altre 4 mensilità e nel 2020 i calciatori della Roma accettarono di rinunciare a una mensilità e di spalmarne tre".