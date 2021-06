Gds – Inter, c’è un errore da evitare. Zhang ha spiegato cosa intende fare

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli commenta le parole di Steven Zhang

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport , il direttore Stefano Barigelli commenta le parole che Steven Zhang ha rilasciato proprio ai microfoni della Rosea. "Zhang non ha venduto l’Inter, se l’è tenuta. Come ha sempre sostenuto la Gazzetta. Nell’intervista al nostro giornale il presidente ha spiegato cosa ora intende fare del club campione d’Italia. Lo ha enunciato tenendo il basso profilo, come nella cultura cinese. Ciò non toglie che l’obiettivo di chi vince può essere soltanto uno: continuare a vincere. Questo non significa che poi ci riesca, ma sarebbe un errore partire accontentandosi di un piazzamento tra le prime quattro".

"L’Inter ha dominato il girone di ritorno collezionando numeri in difesa e in attacco che hanno fatto una differenza enorme con tutte le altre in competizione per il primato. Certo è andato via Conte, allenatore che fa la differenza. Ma la società è rimasta, i giocatori sono rimasti. Ecco, i giocatori. Questo è il punto. Inzaghi deve avere la possibilità di sfruttare l’onda lunga del lavoro di Conte. Per farlo le cessioni devono essere limitate e mirate. La prossima stagione sarà molto più combattuta. Roma, Lazio e Napoli hanno cambiato allenatori e faranno una campagna acquisti per tornare tra le prime quattro. Tenere il basso profilo nelle dichiarazioni è giusto, tenerlo anche nelle ambizioni può essere un errore fatale".