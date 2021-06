Zhang: “Dobbiamo pensare al bene dell’Inter. Abbiamo trovato il partner giusto”

Il presidente dell'Inter, durante una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del nuovo partner e del futuro della società

Come proprietari del club, dobbiamo pensare al bene del club a lungo termine, è quindi importante guardare al mercato per trovare le soluzioni migliori. Dobbiamo sempre cercare partner commerciali e finanziari che ci supportino in questo progetto. Abbiamo trovato quello giusto questo mese e siamo sicuri che insieme noi e questo investitore abbiamo una visione comune a medio-lungo termine per il Club, apprezza il lavoro che abbiamo già fatto e ci garantisce la libertà per pianificare il futuro del Club. Allo stesso tempo come importante club calcistico e come tutti nel mondo stiamo affrontando una complicata situazione economica e ci stiamo adattando a una fase complessa del settore, dobbiamo essere coraggiosi e resilienti nel fare in modo di adeguare la pressione finanziari sul club. I rumours sono rumours e le speculazioni ci saranno sempre, ogni anno, noi dobbiamo focalizzarci sui nostri obiettivi, come abbiamo fatto la scorsa stagione, portando a casa un trofeo nonostante tutto".