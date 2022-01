Inter, Zhang soddisfatto di Inzaghi. Repubblica: “L’idea è di prolungare per…”

Zhang è tornato a Milano per vedere dal vivo le sfide con Lazio e Juve in Supercoppa, ma anche con la missione di rinnovare contratti preziosi

L'Inter non può che essere soddisfatta del lavoro di Simone Inzaghi, che ha portato entusiasmo, bel gioco e vittorie. Ne è contento anche Steven Zhang , tornato in Italia dopo mesi e pronto a riconoscere al tecnico i suoi meriti. Ecco come: "L'Inter ha fatto 330 tiri - spiega Repubblica -, contro i 293 dello scorso anno, domina il gioco ed è difficile trovarle un difetto: logico che ora legittimamente sogni di aprire un ciclo. Merito dei giocatori ma soprattutto dell'allenatore.

Lo pensa per primo il presidente Steven Zhang, che ieri ha cenato con squadra e dirigenza sedendosi proprio al fianco di Inzaghi. Zhang è tornato a Milano per vedere dal vivo le sfide con Lazio e Juve in Supercoppa, ma anche con la missione di rinnovare contratti preziosi: quello di Brozovic, in scadenza a giugno, quelli dei dirigenti di vertice e quello dello stesso allenatore, è legato ai nerazzurri fino al 2023, Ma l'idea della società è prolungare di un paio di stagioni".