Giornale – Inter, 100mln da Zhang? Ci si stupisce, ma c’è chi dimentica che c’è una legge…

Il Giornale torna sulla decisione di Zhang di attingere dai 100 mln elargiti da Oaktree per ammortizzare le perdite di bilancio dell'Inter

L'edizione odierna de Il Giornale torna sulla decisione di Steven Zhang di attingere dai 100 milioni di euro elargiti da Oaktree per ammortizzare le perdite di bilancio dell'Inter :

"Prima i conti, in rosso come sempre negli ultimi anni. Saranno gli Zhang a coprire la perdita: c’è chi applaude e chi si stupisce, ma dimentica che è il codice civile a obbligare la proprietà a coprire la perdita, superiore al patrimonio netto del club (91 milioni). Quindi, nessuna sorpresa, ma una semplice necessità. I soldi del resto, Suning se li è già fatti prestare un anno fa da Oaktree, 275milioni (per i quali paga un interesse fuori mercato del 12%) di cui solo una prima tranche era stata iniettata nelle casse societarie".